ЦК КПУ закликає створити антифашистський фронт

Центральний комітет КПУ закликає створити антифашистський фронт для захисту демократії і цілісності України і називає Президента України Віктора ЮЩЕНКА «загрозою демократії і цілісності країни».

Про це сказано в заяві, прийнятій на пленумі ЦК КПУ, переданій УНІАН прес-службою КПУ.

За словами авторів заяви, «націоналістична політична лінія Президента країни є глибоко деструктивною, антидемократичною, і створює загрозу подальшого наростання конфронтації в нашому суспільстві».

Йдеться про те, що В.ЮЩЕНКО, «відчувши явну загрозу своєму політичному майбутньому, перейшов у шалений наступ». ЦК КПУ вважає, що Президент України, «втрачаючи підтримку громадян України», а також його оточення зосередили свою діяльність «на організації «помаранчевого» саботажу» з метою збереження монополії на державну владу. «Шляхом політичного шантажу і залякування, «помаранчева рать» нав`язує суспільству ідею перегляду основних положень політичної реформи, мета якої повернути ЮЩЕНКУ кучмівсько-диктаторські владні повноваження», - сказано в заяві.

У ній йдеться й про те, що «ющенківці здійснюють тиск на Конституційний Суд, добиваючись, щоб він визнав зміни в Основному Законі неконституційними». Комуністи вважають, що «порушуючи чинне законодавство ЮЩЕНКО формує так звану конституційну комісію з вироблення нової редакції Конституції».

КПУ також виступає проти вимоги В.ЮЩЕНКА, щоб Верховна Рада реабілітувала «бандерівських посібників гітлерівців з ОУН-УПА». У заяві сказано, що «постійні «війни» за повноваження, які оголошує В.ЮЩЕНКО парламенту і Кабінету Міністрів, самим негативним чином позначаються на міжнародному авторитеті України».

«Пленум ЦК Компартії України заявляє: «махровий націоналізм, антикомунізм і ксенофобія Президента В.ЮЩЕНКА, що створює поживне середовище для неофашизму в Україні, не пройде». ЦК КПУ закликає «всі ліві і лівоцентристські політичні сили, всю прогресивну громадськість України, всіх чесних людей об`єднатися в єдиний Антифашистський Фронт для захисту демократії і цілісності України».