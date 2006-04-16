Ющенко дасть молоді квартири і пошле її у село

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зазначає, що найближчим часом буде презентована програма кредитної підтримки будівництва житла для молоді.

На цьому він наголосив у своєму традиційному суботньому радіозверненні до співвітчизників.

“Ми започатковуємо кредитну підтримку будівництва житла для молоді. Вже зараз над такою програмою працює консорціум Ощадного та Ексімбанку України, який розробляє спеціальну національну програму. Найближчим часом ця програма буде презентована”, - зокрема, сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про село, Президент зазначив, що воно відродиться тільки тоді, якщо там залишатиметься молодь, тому влада зобов’язана підтримати молодих спеціалістів, готових працювати на селі. В цьому контексті В.ЮЩЕНКО нагадав, що своїм указом він заснував 1000 стипендій Президента України для студентів вищих аграрних навчальних закладів, які зобов’язуються після навчання відпрацювати в сільській місцевості п’ять років.

Також Президент підкреслив, що на селі уряд повинен працювати над вирішенням таких проблем як покращення доріг місцевого значення, встановлення телефонів, газифікація населених пунктів, прокладення водогонів тощо.

Він також нагадав про свій указ, яким доручив уряду прискорити інвентаризацію земель та видачу державних актів на право власності на землю. "Впевнений - земля має бути власністю тих, хто на ній живе, хто її обробляє”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.