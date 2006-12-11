Ющенко готовий піти з Тарасюком на Кабмін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, що міністр закордонних справ Борис ТАРАСЮК та міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО залишаться на своїх посадах.

Про це він сказав в інтерв’ю естонській газеті «Postimees», повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві глави держави.

Президент наголошує, що міністр закордонних справ має бути присутнім на всіх засіданнях уряду. На його думку, питання недопуску міністра на засідання можуть стати предметом дослідження в прокуратурі.

За словами В.ЮЩЕНКА, якщо є постанова суду про те, що рішення Верховної Ради недійсне, якщо є розпорядження Президента про те, що міністр закордонних справ, як і раніше, виконує свої обов`язки у повному обсязі, “то в цьому контексті так болісно реагувати на якісь заяви, по-моєму, неправильно”.

Як додала УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, в ході інтерв’ю В.ЮЩЕНКО висловив свою готовність допомагати Б.ТАРАСЮКУ у відстоюванні своїх прав: “Якщо міністр хоче, щоб Президент пішов з ним (на засідання уряду – УНІАН), то я готовий це зробити”.

Президент також наголосив на незмінності курсу України щодо входження України до ЕС та НАТО. “Незважаючи на заяви прем`єр-міністра ЯНУКОВИЧА, зовнішньополітичний курс країни не змінився”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

“Запевняю, що жоден зовнішньополітичний пріоритет не змінився. Жодна політична сила не порушувала питання про зміну закону, що визначає пріоритети оборонної політики, у якому як мета чітко зафіксовані інтеграція в ЄС і входження до НАТО.

Жодна партія не хоче проводити ревізію в цій частині. Немає ніяких фактів, які дали б підставу думати, що Україна переглянула свої зовнішньополітичні пріоритети”, - наголосив Президент.