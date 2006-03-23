Ющенко: коаліція з Партією регіонів не виключена

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає можливості коаліції демократичних сил з Партією регіонів в майбутньому парламенті з окремих питань. Про це він заявив сьогодні в ексклюзивному інтерв`ю телеканалу «1+1». Зокрема, відповідаючи на запитання, чи можуть якісь національні інтереси об’єднати у парламенті в принципі непримиренних опонентів виборчої кампанії, і чи можлива в принципі коаліція з Партією регіонів, В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що говорить як Президент, намагаючись відмежуватися від різних емоцій, сказав: “Якщо, наприклад, у питанні поправок до бюджету 2006 року чи бюджету 2007 року доведеться формувати ширше порозуміння в парламенті, хоча це право парламенту – це не мої права і обов’язки, - то, очевидно, в парламенті буде формуватися коаліція по тому чи іншому питанню”.

На думку Президента, “по перманентних питаннях такі порозуміння можуть бути”. Водночас він додав: “Можливо, я помиляюсь”.