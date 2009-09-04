Позачергове засідання ВР нікому відкривати
Вхід до президії заблокований
Фракція Партії регіонів поки що не блокує роботу парламенту, оскільки позачергове засідання Верховної Ради нікому відкривати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ.
За його словами, голова ВР Володимир ЛИТВИН знаходиться з відрядженням в Кіровоградській області, перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ захворів, а віце-спікер Микола ТОМЕНКО тільки о 10.20 повернеться з Криму.
«Тому ми поки не блокуємо, оскільки немає чого блокувати», - сказав він.
В той же час О 9.10 депутати від фракції Партії регіонів заблокували стільцями вхід до президії ВР. Натомість ні блокування президії, ні блокування трибуни поки що немає.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні з ініціативи депутатів з фракції БЮТ заплановане позачергове засідання ВР.