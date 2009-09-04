Позачергове засідання ВР нікому відкривати

Фракція Партії регіонів поки що не блокує роботу парламенту, оскільки позачергове засідання Верховної Ради нікому відкривати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ.

За його словами, голова ВР Володимир ЛИТВИН знаходиться з відрядженням в Кіровоградській області, перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ захворів, а віце-спікер Микола ТОМЕНКО тільки о 10.20 повернеться з Криму.

«Тому ми поки не блокуємо, оскільки немає чого блокувати», - сказав він.

В той же час О 9.10 депутати від фракції Партії регіонів заблокували стільцями вхід до президії ВР. Натомість ні блокування президії, ні блокування трибуни поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з ініціативи депутатів з фракції БЮТ заплановане позачергове засідання ВР.