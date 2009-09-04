Томенко відкрив засідання ВР

Позачергове засідання Верховної Ради України о 10.22 відкрив віце-спікер парламенту Микола ТОМЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі зареєструвався 241 народний депутат. Депутати від фракції Партії регіонів о 10.15 залишили сесійну залу.

Відкриваючи засідання, М.ТОМЕНКО нагадав, що воно було скликане за ініціативи 152-х депутатів від БЮТ.

Наразі у ВР розпочався розгляд питань порядку денного.

Як повідомляв УНІАН, планується, що позачергове засідання парламенту буде присвячене виключно розгляду законопроектів стосовно місцевого самоврядування.

Як повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ, Партія регіонів не блокувала роботу ВР, оскільки позачергове засідання було нікому відкрити. За його словами. голова ВР Володимир ЛИТВИН знаходиться у відрядженні в Кіровоградській області, перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ захворів, а віце-спікер Микола ТОМЕНКО тільки о 10.20 повернеться з Криму.