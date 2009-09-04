Черновецький «завалив» об'єкт (фото)

Все те, що зроблено для підготовки міста до нового навчального року, зроблено не завдяки, а всупереч діям міської влади. Про це один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський заявив в ефірі парламентського телеканалу «Рада», коментуючи рівень готовності столичних закладів освіти до нового навчального року.

«Жодної нової школи до початку навчального року не відкрито. Недобудованими залишаються навіть ті об’єкти, які мали бути здані в експлуатацію у цьому році», - зазначив опозиційний політик.

В ефірі ТРК «Рада» Дмитро Андрієвський продемонстрував фотографії недобудованої школи у Солом’янському районі столиці по вулиці Лебедєва-Кумача.

«Згідно з обіцянками влади, цей навчальний заклад мав відкрити свої двері учням вже цього першого вересня. Але, як бачимо, будівництво давно не ведеться. При цьому, куди пішли гроші, заплановані на цю школу, – невідомо», - зауважив депутат.

На думку Дмитра Андрієвського, ситуація загострюється тим, що потреба у появі нових середніх навчальних закладів в Києві дуже висока.

«За даними ЗМІ, конкурс в школах на сьогодні більший, ніж у ВНЗ – по 7-10 дітлахів на місце. У цьому році в Києві на 2 тисячі першокласників більше, ніж це було у минулому. При цьому навчальних закладів катастрофічно не вистачає. І це найбільш кричущі плоди бездіяльності Черновецького поряд із завищеними тарифами та бюджетним колапсом», - наголосив політик.