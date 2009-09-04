У Тимошенко радять Януковичу перейменувати партію

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ критикує фракцію Партії регіонів за зрив позачергового засідання парламенту і небажання ухвалювати закони, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу у Верховній Раді.

За словами О.ТУРЧИНОВА, до сьогоднішнього порядку денного навмисно не вносилися політичні питання, а тільки ті питання, які мали вирішити низку проблем місцевого самоврядування.

«Всі ви були свідками провокації. З незрозумілих причин робота ВР була заблокована», - сказав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, тим самим підтверджується, що фракцію Партії регіонів цікавлять не проблеми регіонів, а «власні політичні завдання».

«Я порадив би фракції Партії регіонів та взагалі Партії регіонів перейменуватися у Партію проти регіонів», - сказав він.