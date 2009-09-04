Депутати вже напрацювались - Раду закрили

Позачергове засідання Верховної Ради України закрито. У понеділок, 7 вересня, відбудеться засідання робочої групи, що займається узгодженням положень законопроекту про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед закриттям позачергового засідання парламенту повідомив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

За його словами, на засіданні Погоджувальної ради дві фракції – Партія регіонів та КПУ – наполягали на розгляді сьогодні законопроекту щодо підвищення соціальних стандартів, а три фракції – БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина – наполягали на необхідності продовження розгляду законопроектів, передбачених порядком денним позачергового засідання.

За словами М.ТОМЕНКА, вони домовилися, що кожна фракція й уряд «делегують своїх представників до оновленої робочої групи, яка працює над узгодженням цифр і підходів у законопроекті про соціальні стандарти».

Він повідомив, що в понеділок, 7 вересня, відбудеться засідання робочої групи.

Віце-спікер також нагадав, що в понеділок відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Сподіваємося, що 8 вересня (коли відбудеться засідання парламенту – УНІАН) знайдемо компроміс стосовно цього та інших законопроектів», - підкреслив М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що оскільки на сьогодні компроміс не знайдено, то позачергове засідання парламенту закрито.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів сьогодні вкотре блокувала роботу ВР. “Регіонали” вимагали розглянути законопроект щодо підвищення зарплат і пенсій.