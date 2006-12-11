На Рівненщині створено антикризову коаліцію

Депутати місцевих рад Рівненщини від політичних партій - представників Антикризової коаліції Верховної Ради України задекларували програму спільних дій щодо соціально-економічного розвитку, узгодження кадрового резерву для роботи в органах місцевої влади та контролю за роботою органів виконавчої влади області. Узгоджені пропозиції подаватимуть на розгляд органам виконавчої влади області та місцевого самоврядування для їх подальшої реалізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у документах, прийнятих на обласних зборах депутатів місцевих рад від Партії регіонів, Соціалістичної та Комуністичної партій. Зокрема, у заяві зборів говориться, що цю роботу здійснюватимуть спільно з депутатами Верховної Ради від Антикризової коаліції, урядом та депутатським корпусом області. У документі йдеться, що поряд із завданнями соціально-економічного розвитку області коаліціянти будуть також контролювати виконання рішень Верховної Ради та Кабінету Міністрів, ефективне використання бюджетних коштів, викорінення корупції в органах влади та виконання передвиборчих гасел тих політичних сил, представники яких нині керують в області. (Як відомо, нині головою Рівненської облдержадміністрації є представник “Нашої України” Віктор МАТЧУК, його першим заступником – однопартієць Анатолій ЖУКОВСЬКИЙ, а головою облради – представник БЮТ Олександр ДАНИЛЬЧУК - УНІАН).

Представники обласної антикризової коаліції також заявили, що виступають проти спроб окремих політичних сил провести ревізію політичної реформи. На зборах звучала думка про те, що антикризовики не можуть реально впливати на виконання в області рішень уряду, оскільки в переважній більшості при владі тут представники «помаранчевих».

Спочатку у заяві містилася критика на адресу нинішньої виконавчої влади в області за погіршення показників соціально-економічного розвитку, однак після багатьох дискусій та узгоджень з представниками влади це положення було вилучено. Голова облдержадміністрації В.МАТЧУК, який виступив на зборах, позитивно поставився до створення такої коаліції на рівні області.

Для оперативного вирішення своїх завдань антикризовики створили обласну Координаційну раду, до якої, зокрема, увійшли народний депутат України, голова обласного відділення Партії регіонів Василь БЕРТАШ, його перший заступник, депутат облради Юрій КІЧАТИЙ, перший секретар обкому Соцпартії, заступник голови облради Леонтій САМЧУК, голова облорганізації КПУ Микола КУХАРЧУК, заступник голови ОДА, член бюро обкому СПУ Олег ТОРКУНОВ – загалом 9 осіб. У районах та містах обласного підпорядкування буде створено аналогічні координаційні ради.