Партія регіонів заявляє про свою перемогу

Партія регіонів змусила коаліцію почати пошук шляхів підвищення заробітних плат і пенсій для найбідніших категорій громадян і обіцяє добитися їх зростання вже з цього місяця.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії.

“Наполеглива і переконлива позиція Партії регіонів змусила коаліцію висловитись стосовно пошуків компромісу у питанні підвищення заробітних плат і пенсій для найбідніших.

Партія регіонів вважає це своєю перемогою і заявляє про те, що ми обов’язково доб’ємося, щоб вже з цього місяця люди отримували підвищені зарплати і пенсії”, - говориться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні за ініціативи фракції БЮТ було скликано позачергове засідання ВР. Планувалося, що під час засідання розглядатимуться законопроекти, які стосуються місцевого самоврядування.

Однак Верховна Рада встигла розглянути лише три законопроекти, два з яких прийняла в цілому, а один відхилила, оскільки роботу парламенту заблокували депутати від Партії регіонів. “Регіонали” вимагали розглянути законопроект щодо підвищення зарплат і пенсій.

На Погоджувальній раді лідери фракцій домовились, що у понеділок, 7 вересня, відбудеться засідання робочої групи, які займається узгодженням положень законопроекту про підвищення соціальних стандартів.