Литвин: я проти нового Майдану

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловив побоювання з приводу можливості проведення другого туру президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР заявив сьогодні під час прес-конференції в Кіровограді.

«У мене є побоювання, чи взагалі відбудеться у нас другий тур (виборів президента - УНІАН). Сьогодні я можу гарантовано сказати – співпраці немає і не буде. Єдине, що буде – війна без правил, на знищення. Це суперництво двох основних кандидатів, і основна сутичка розпочнеться після І туру. Ніхто не захоче визнавати другого місця», - наголосив В.ЛИТВИН.

За словами спікера, сьогодні ситуація в країні нагадує сценарій 2004 року. «Я проти війни і проти нового Майдану. Моя думка: в 2010 році Україна не переживе 2004 рік», - підкреслив він.