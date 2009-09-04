Турчинов про падіння гривні, Нацбанк, ПР і спекулянтів

На сьогодні немає жодних економічних підстав для підвищення курсу долара до гривні, крім спекулятивних операцій на валютному ринку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявив перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на брифінгу.

Перший віце-прем’єр-міністр також зазначив, що питання валютного ринку та стабілізації національної валюти – компетенція виключно Національного банку України. Він пояснив, що за Конституцією Кабінет міністрів не може ані керувати, ані давати рекомендації Національному банку України, а крім того, кілька місяців тому були зруйновані усі спроби уряду налагодити ефективну співпрацю з НБУ.

„Єдине, що може робити уряд і що він робить, – це питання стабілізації роботи окремих банків і, ви знаєте, три банки рекапіталізовано, ми готові розглянути нові пропозиції НБУ з цього питання”, - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Крім того, він наголосив, що уряд забезпечує виконання державного бюджету на 2009 рік.

„Бюджет збалансований, він виконується важко, але ми забезпечуємо фінансування усіх бюджетних програм”, - сказав О.ТУРЧИНОВ і додав, що на сьогодні пенсії, стипендії та зарплати у бюджетній сфері виплачуються вчасно.

За словами першого віце-прем’єр-міністра, економічно необгрунтованими залишаються заяви Партії регіонів про необхідність підвищення мінімальних соціальних стандартів в країні.

„Це просто безглуздя. Не маючи жодної копійки аргументованих надходжень, які б забезпечили це підвищення, пускати друкарський станок для того, щоб мільярди (а це близько 40-50 млрд. грн.) до кінця року кинути в економіку – це, фактично, руйнація і гривні, і економіки”, - зазначив він.