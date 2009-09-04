Литвин віддав студенту годинник, який йому подарував Кучма

У Кіровограді голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН подарував свій годинник студенту 3-го курсу Державної льотної академії України Максиму ЯЦКО у відповідь на запитання: «Чи потрібні країні пілоти?».

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулось сьогодні під час зустрічі спікера з викладачами та курсантами академії.

Після вступної промови В.ЛИТВИН запропонував аудиторії ставити йому питання.

Почувши від студента: «Скажіть, нашій країні потрібні пілоти?», спікер парламенту попросив його підійти ближче, після чого зняв зі своєї руки годинника.

«Пілоти потрібні. Дуже хороше запитання. Цей годинник мені подарував попередній Президент. Тепер він твій», - заявив В.ЛИТВИН, вручаючи подарунок.