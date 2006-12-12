Ющенко їде до Естонії
08:41, 12 грудня 2006Політика
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Сьогодні починається дводенний візит
Сьогодні розпочинається дводенний офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Естонської Республіки.
Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, глава держави проведе зустрічі з Президентом Естонської Республіки Тоомасом Хендріком ІЛЬВЕСОМ, спікером Парламенту Естонської Республіки Тоомасом ВАРЕКОМ, прем’єр-міністром Естонської Республіки Андрусом АНСІПОМ.
Програмою візиту передбачено виступ В.ЮЩЕНКА у Парламенті Естонської Республіки, зустріч з керівниками українських громадських організацій Естонії, низку інших заходів.
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