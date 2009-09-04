БЮТ: Партія регіонів продемонструвала політичне безсилля і відчай

Фракція БЮТ у Верховній Раді вважає, що Партія регіонів, блокуючи роботу парламенту, черговий раз продемонструвала своє політичне безсилля і відчай.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві фракції БЮТ у Верховній Раді.

В заяві зазначається, що до порядку денного позачергового засідання урядом та фракцією БЮТ було винесено 41 законопроект, прийняття яких дало б можливість вирішити найгостріші питання, які сьогодні стоять перед органами місцевого самоврядування та місцевими громадами. Понад 30 законопроектів отримали повну підтримку профільних комітетів парламенту і були рекомендовані для прийняття.

Однак, зазначили у фракції БЮТ, під час засідання парламенту фракція Партії регіонів без жодних вмотивованих пояснень і виголошення вимог вдалась “до своєї звичної поведінки”, яку вони демонструють протягом більш, ніж року і заблокувала роботу Верховної Ради.

“Сьогодні вся країна стала свідком того, як Партія регіонів своїми діями остаточно підтвердила неспроможність і небажання конструктивно працювати у парламенті, безвідповідальність перед своїми виборцями і повну байдужість до потреб регіонів, місцевих громад та українського народу загалом”, - зазначається в заяві.

В БЮТ вважають, що “які б виправдання не звучали з вуст спікерів ПР, як би вони на словах не турбувались про народ – все це лише ширма і блеф”.

На переконання фракції БЮТ, Партії регіонів потрібен не закон про підвищення соціальних стандартів, а показова, безвідповідальна гра. “Якби дійсно Партія регіонів турбувалась про високий соціальний рівень населення, то власники промислових підприємств, які є членами Партії регіонів уже б давно підняли заробітну плату своїм працівникам. Натомість, на їхніх підприємствах відбуваються зниження заробітних плат, тотальні скорочення і люди опиняються на вулиці”, - йдеться в заяві.

В БЮТ також вважають, що “жодні надумані і недолугі спроби виправдати блокування Верховної Ради не можуть приховати справжньої мети, яку ставить перед собою Партія регіонів – дестабілізувати роботу всіх гілок влади, вкинути державу у безвладдя, посіяти серед населення паніку і на цьому тлі намагатися заробити якісь дивіденди”.

“У політичної сили, яка заради задоволення своїх амбіцій та владних апетитів цинічно прикривається турботою про населення, а на ділі робить все для того, щоб довести український народ до межі виживання – немає майбутнього», - зазначають у фракції БЮТ.