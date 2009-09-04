Посол: у Росії потрібні українські школи

Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО спростував заяви про те, що українцям, які проживають в Росії, не потрібні українські школи.

Про це К.ГРИЩЕНКО сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

За словами посла, в Україні не існує проблеми російської мови, оскільки багато хто розмовляє цією мовою, виходять ЗМІ і працюють освітні установи. «В Україні 2 тисячі російських шкіл на 8 мільйонів етнічних росіян. У Росії 3 мільйони українців, а немає жодної школи», - заявив він.

При цьому К.ГРИЩЕНКО відкинув поширювану останнім часом думку про нібито відсутність інтересу в школах до української мови у самих російських українців. Посол пов`язав такі заяви з тиском, який чиниться на діаспору в регіонах.

«Коли тобі хлопці з сірими очима суворим поглядом говорять, що не потрібна тобі ця школа, коли зверху йде - і не тільки в центрі - таке уявлення, що Україна – це (тільки) гопак, борщ .. Я не думаю, що це відображає, насправді, щирі бажання багатьох українців», - сказав він.

При цьому К.ГРИЩЕНКО повідомив, що українською мовою і культурою в Росії цікавляться не лише українці. Як приклад він навів ситуацію у Білгороді: у місцевому університеті вчаться 30 тис. студентів, з них 4 тис. вчаться за програмами українських кафедр і вивчають не лише українську мову. «Це затребувано. Якщо тільки студенти, в одному регіональному вищому навчальному закладі хочуть вивчати Україну в усіх її аспектах, включаючи мову, це означає, напевно, що і потреба в школах є», - сказав посол.