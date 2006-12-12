Тимошенко морально підтримає своїх на засіданні Київради

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО прийшла сьогодні на пленарне засідання третьої сесії Київради, щоб підтримати своїх колег та киян у питанні скасування розпорядження мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про підвищення комунальних тарифів у 3,4 рази.

Як повідомив УНІАН народний депутат, член фракції БЮТ Анатолій СЕМИНОГА, Ю.ТИМОШЕНКО прийшла, щоб надати підтримку депутатам демократичних сил.

За його словами, підготовлений проект рішення про скасування розпорядження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО сьогодні внесено до порядку денного за проханням та за підписами більш як 40 депутатів Київради.

«Ми будемо ставити сьогодні питання, щоб його ще раз розглянули, і будемо боротися за те, щоб тарифи сьогодні були знижені», - сказав А.СЕМИНОГА.