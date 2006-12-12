Ющенко звільнив голову Житомирської обласної державної адміністрації
10:28, 12 грудня 2006Політика
960
Указ Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Юрія АНДРІЙЧУКА з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Іншим своїм Указом В.ЮЩЕНКО призначив Ю.АНДРІЙЧУКА своїм радником.
Відповідні документи розміщено на офіційному сайті глави держави.
Довідка УНІАН. Ю.АНДРІЙЧУК обіймав посаду голови Житомирської ОДА з 16 червня 2006 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter