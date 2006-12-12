Ющенко звільнив голову Житомирської обласної державної адміністрації

Указ Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Юрія АНДРІЙЧУКА з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Іншим своїм Указом В.ЮЩЕНКО призначив Ю.АНДРІЙЧУКА своїм радником. Відповідні документи розміщено на офіційному сайті глави держави. Довідка УНІАН. Ю.АНДРІЙЧУК обіймав посаду голови Житомирської ОДА з 16 червня 2006 року.

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