Ющенко звільнив голову Житомирської обласної державної адміністрації

10:28, 12 грудня 2006
Політика
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Указ Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Юрія АНДРІЙЧУКА з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Іншим своїм Указом В.ЮЩЕНКО призначив Ю.АНДРІЙЧУКА своїм радником.

Відповідні документи розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. Ю.АНДРІЙЧУК обіймав посаду голови Житомирської ОДА з 16 червня 2006 року.

 

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