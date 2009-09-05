Тимошенко назвала три варіанти розвитку подій з держбюджетом

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що у Верховній Раді вистачить голосів для ухвалення закону про державний бюджет на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на всеукраїнській нараді з головами сільських та селищних рад з питань підготовки проекту держбюджету на наступний рік.

„Я знаю, що на це є у Верховній Раді голоси, навіть без будь-якого втручання опозиції. Ми його (бюджет) приймемо так, як потрібно вам, як ми з вами обговоримо”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона відзначила існування інших ризиків для бюджетного процесу. „Я переконана у тому, що ризики, поки така конфігурація влади в Україні, нікуди не подінуться. Перша з них - блокування парламенту. Ми спостерігаємо за тим, як частина депутатського корпусу блокує, страйкує, взагалі відверто нудьгує у парламенті, тому що нема там їм особисто що робити. Безумовно, це ризик впливу таких політиканів на прийняття бюджету на новій основі. Але в жодному випадку ми з вами не опустимо руки”, - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО визначила три можливих варіанти розвитку подій. Згідно з одним із них, у випадку неприйняття парламентом бюджету залишається можливість щомісячного фінансування у розмірі 1/12 від параметрів бюджету попереднього року.

„Я дуже прагматична людина. Я не хочу сьогодні робити жодного кроку, який не призведе до результату. І тому є три варіанти: приймаємо бюджет на новій основі, Президент його підписує; другий – приймаємо бюджет, Президент не підписує, значить, новий Президент підпише це буквально на початку лютого. Якщо так станеться, що це (бюджет) буде заветовано, то ми з вами приймаємо постанову уряду, яка абсолютно у межах діючого Бюджетного кодексу забезпечує необхідне фінансування”, - пояснила прем’єр.

„Єдине, до чого я абсолютно не готова: разом з вами відступити і сформувати, як у нас вимагають, бюджет на старій основі розподілу міжбюджетних відносин. І хочу до вас звернутися, щоб і ви своєю позицією, своїми впливами не допустили цього зробити. Якщо ми на 2010 рік цього не зробимо, ми ще не зробимо це багато років. А треба ламати ситуацію! Якщо ви думаєте, що хтось вам віддасть фінансову або політичну владу без боротьби – ви помиляєтеся. Ніхто без боротьби її не віддасть. І ніхто не принесе на тарілочці”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що президентське вето на нову редакцію Бюджетного кодексу Верховна Рада спробує подолати лише у тому випадку, якщо буде гарантія наявності 300 голосів депутатів на підтримку. В іншому разі, на її думку, новий Президент України після вступу у повноваження зможе у будь-який момент відкликати вето.