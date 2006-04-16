Вітренко: Тимошенко – Гітлер у спідниці, вона сфальсифікувала вибори

Лідер «Народної опозиції» Наталія Вітренко вважає лідера БЮТ Юлію Тімошенко головним замовником фальсифікації парламентських виборів в Україні. Свою думку про методи і цілі Тімошенко Вітренко розповіла в інтерв`ю сайту From-ua.

- Чи вдалося вам з`ясувати, хто є головним замовником фальсифікації виборів?

Н.Вітренко: – Результати виборів в Україні були сфальсифіковані на користь блоку Юлії Тимошенко. Саме Тимошенко стала головним замовником фальсифікацій при підрахунку голосів – сьогодні це вже очевидно для всіх політичних сил, які намагалися зрозуміти, на чию користь були вкрадені їх голоси. Всі ниточки ведуть до БЮТ. Знаєте, є така приказка «На злодії шапка горить» - так от, в сьогоднішньому засіданні Вищого адміністративного суду блок Юлії Тимошенко добровільно виступає на стороні відповідача, тобто на стороні ЦВК. Тимошенко сьогодні контролює ЦВК, велику частину окружних виборчих комісій і практично всі суди, які розглядають справи по виборах – вона зробить все, щоб не допустити перерахунку голосів. Я сподіваюся, що Вищий адміністративний суд ще не під каблуком Тимошенко, і що суддям вистачить цивільної мужності, щоб зважитися їй протистояти. Сьогодні вирішується питання більше, ніж перерахунок голосів – сьогодні на карту поставлене майбутнє України.

– Ви маєте на увазі конфігурацію коаліції, яка управлятиме країною в умовах парламентської республіки?

Н.Вітренко: – Справа не в коаліції, а особисто в Юлії Володимирівні Тимошенко, краще визначення для якої – це «Гітлер у спідниці». Знаючи методи, якими вона діє, знаючи її безмежне прагнення до особистої абсолютної влади, я, як і багато українських політиків, усвідомлюю, що небезпечнішого для України політика, ніж Тимошенко, не існує. І фальсифікація результатів парламентських виборів – це її перший крок, за яким послідує силове захоплення влади і встановлення в Україні диктатури. Вже зараз ніхто не може протистояти Тимошенко і вивести її на чисту воду, схопити її за руку. Сьогодні вона контролює виборчкоми і суди, завтра почнуться політичні вбивства і дестабілізація ситуації в країні. Я знаю, що в результаті перерахунку голосів або відміни судом спеціально заготовленої для мого блоку постанови ЦВК про методологію підрахунку, блок «Народна опозиція» опиниться у Верховній Раді, та, разом з цим, Україна отримає докази, що саме Тимошенко стоїть за фальсифікацією виборів.

–Якщо коаліція в парламенті буде «помаранчевою» і створеною навколо НСНУ, БЮТ і СПУ, то кому в ній бути прем`єром?

Н.Вітренко: – « Помаранчева» коаліція, якщо вона відбудеться, проіснує не більш півроку. З варіантів Тимошенко або Єхануров, для України все-таки був би кращим Єхануров – його уряд, звичайно, не зможе стримати розвал економіки і не здатен до зміни курсу реформ, та він, принаймні, не загрожує життєдіяльності України. Уряд Тимошенко – це програш для всіх, включаючи Ющенка.

Тимошенко йде у владу ради влади. Ради того, щоб завершити «повзучий» державний переворот – розставити своїх людей в силових відомствах і в судах, захопити або знищити інформаційні ресурси, примусити весь український бізнес платити їй дань або збанкрутити.

Президент Ющенко не зможе протистояти прем`єру Тимошенко – вони просто гратимуть в різні ігри, один в шахи, а інша - в бої без правил. І Ющенко буде першим, кого придушить Тимошенко, прийшовши до влади.