Балога взявся за регіони

Відбулося перше засідання нового складу президії Ради партії «Наша Україна», яке провів голова Ради партії Віктор БАЛОГА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”, президією було прийнято рішення про створення п’яти робочих груп, до складу яких мають увійти члени президії і Ради партії «Наша Україна». Ці групи мають розділити між собою відповідальність за партійну роботу в регіонах. Зокрема, вирішено скласти план регіональних поїздок народних депутатів - членів «Нашої України» для зустрічі з обласними партійними активами та регіональними громадами.

Також на засіданні було вирішено активізувати зусилля «Нашої України» щодо проведення об’єднавчого процесу демократичних сил України. Крім того, обговорювалось можливість зустрічі фракції «Наша Україна» з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.