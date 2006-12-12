Ющенко не залишив Черновецькому вибору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що своїм указом скасує завищені тарифи на комунальні послуги у Києві, якщо мер столиці Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не перегляне їх.

Про це йдеться у стенограмі телевізійного запису заяви глави держави щодо комунальних тарифів у Києві, розміщених на офіційному сайті Президента.

“Безумовно, я як Президент не міг допустити різкого погіршення життя сотень тисяч киян. Тому я доручив міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ переглянути затверджені тарифи”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, “експертні розрахунки засвідчують: економічно обгрунтовано є зменшення тарифів на 10% для всіх категорій населення. Для найменш соціально захищених киян вважаю за необхідне скоротити запропоновану плату за житло та комунальні послуги вдвічі. Також я доручив міському голові зменшити тарифи для тих жителів столиці, які мешкають у старих будинках”.

“Якщо київська влада не погодиться з моїми пропозиціями, я своїм указом скасую завищені тарифи”, - підкреслив Президент України.