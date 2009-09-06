Янукович пообіцяв дратувати Ющенка і Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що перед президентськими виборами «влада витрачатиме гроші лише на популізм».

Про це він заявив у прямому ефірі «Першого муніципального каналу» в Донецьку.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «На жаль, влада витрачатиме народні гроші тільки на популізм, тільки на загравання з людьми, тільки на обман, аби вчергове обдурити людей і залишитися якимсь чином при владі».

За його словами, Партія регіонів має намір створити моніторинговий центр для аналізу ситуації. «Ми дратуватимемо владу, робитимемо все для того, щоб робилися кроки на шляху подолання кризи», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.