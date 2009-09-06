Митрополит Володимир просить Ющенка відвернути конфлікт

Предстоятель Української православної церкви митрополит ВОЛОДИМИР звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням захистити конституційні права віруючих УПЦ та не допустити міжконфесійного протистояння та розпалювання ворожнечі між віруючими Тернопільщини. Про це повідомляє офіційний сайт УПЦ.

Також на сайті йдеться про те, що 3 вересня на ім’я предстоятеля Української православної церкви надійшов рапорт архієпископа Тернопільського і Кременецького СЕРГІЯ з приводу спроб прибічників Київського патріархату захопити Свято-Покровський храм у селі Мусорівці Збаразького району Тернопільщини.

Зокрема, у рапорті повідомляється, що освячення новозбудованого Свято-Покровського храму УПЦ заплановане на 6 вересня. Але, як стало відомо владиці, «архієрей УПЦ КП ІОВ збирається власноруч «освятити нашу церкву». Ця подія також запланована на 6 вересня.

Як зазначається у документі, зі слів голови сільської ради, під час останніх зборів мешканців села виявилося, що нібито «більшість із них налаштована проти канонічної Української православної церкви».

«У Мусорівцях зареєстрована тільки одна православна громада — наша і саме віруючі, які знаходяться під моїм омофором, побудували цей храм. До того ж я не чув, що там хтось налаштований, а тим більше виступає проти нас. Я сказав (голові сільської ради. - УНІАН), що мушу їхати, бо пообіцяв людям, і вони чекають на наш приїзд і освячення храму. Голова у відповідь сказав, що на в’їзді у село він поставить трактора і не пустить церковнослужителів із Тернополя», - йдеться у рапорті СЕРГІЯ.

Зі слів священнослужителя, перешкода освяченню храму готується з боку громадської організації «Тризуб».

Водночас у рапорті повідомляється, що голова обласної державної адміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ пообіцяв забезпечити здійснення освячення храму духовенством УПЦ.

«Він пообіцяв, що забезпечить громадський порядок у селі під час заходу. Віруючі нашої церкви просять мене як правлячого архієрея, не зважаючи на перешкоди, звершити чин освячення їхнього новозбудованого храму», - сказав владика СЕРГІЙ.

У прес-офісі УПЦ кореспонденту УНІАН підтвердили, що Свято-Покровський храм у селі Мусорівці Збаражского району Тернопільської області збудовано за кошти від пожертв громади УПЦ цього села. Іншої церковної громади в селі зареєстровано не було.

У свою чергу, прес-секретар УПЦ Київського партіархату Євстратій ЗОРЯ, коментуючи ситуацію із громадою у селі Мусорівці, у телефонній розмові зазначив, що «кожна громада може обирати, до якого патріархату їй належати».

«Згідно із законом кожна громада може обирати, до якого патріархату їй належати. Це право громади треба враховувати. Весь час відбуваються зміни: якісь громади переходять до Київського патріархату, інші – до Московського патріархату. Все має відбуватися у рамках закону. Треба пам’ятати про вищі цінності. Не треба розпалювати вогнище протистоянь. Думаю, це питання вирішиться мирним шляхом на користь громади в селі Мусорівці. Насилля не повинно бути у будь-якому разі», - сказав Є.ЗОРЯ. «Поки не буде єдиної помісної церкви, такі питання будуть виникати», - додав він.