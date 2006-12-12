Ющенко закликає Верховну Раду отямитися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Верховну Раду врахувати його пропозиції до закону про державний бюджет на 2007 рік.

Про це йдеться у оприлюдненій на офіційному сайті глави держави позиції Президента України щодо проекту бюджету України-2007 р.

Президент України В.ЮЩЕНКО 11 грудня 2006 року, керуючись частиною другою статті 94 Конституції, повернув Закон “Про Державний бюджет України на 2007 рік” для повторного розгляду Верховною Радою. Глава держави передав у парламент свої обгрунтовані пропозиції щодо змін до основного фінансового документа країни. Вперше в новітній історії Української держави Президент України застосував конституційне право вето на закон про Державний бюджет, однак вдався до такого кроку в дусі зустрічних конструктивних ініціатив.

Протягом усього бюджетного процесу, який триває останні три місяці, Президент бере активну участь у створенні головного фінансово-економічного документа країни. Всі зауваження до проекту бюджету глава держави виклав у трьох посланнях прем’єр-міністру та голові Верховної Ради, які були оприлюднені у засобах масової інформації та широко коментувалися представниками Секретаріату Президента України. Його фахівці спільно з народними депутатами та урядовцями провели значну експертну й узгоджувальну роботу, внаслідок чого законопроект про бюджет було суттєво доопрацьовано.

Наприклад, із документа вилучено положення, які значно зменшували фінансування соціальних, структурних та інноваційних програм, створювали можливості непрозорого або ручного розподілу коштів. Президент назвав “великим порозумінням” із Кабінетом Міністрів виведення з бюджетного законопроекту механізму урядових гарантій під приватні проекти (обсяг – 17,5 млрд. гривень). Зросли видатки на суддівство, 423 млн. виділено на авіацію та космічну галузь, збільшено підтримку промисловості, сільське господарство отримає найбільше коштів за роки Незалежності. Передбачено компенсаційні програми для малого та середнього бізнесу. На 6,4 млрд. гривень збільшено субвенції місцевим бюджетам. Закладено видатки на придбання гамма-ножа, будівництво меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору, інші соціально-культурні й гуманітарні проекти.

Частиною бюджетного процесу стали корективи законодавства про оподаткування, запропоновані Кабінетом Міністрів. Згідно із задумом урядовців, фінансові наслідки таких змін мали становити левову частку доходних статей бюджету-2007. Однак Президент наклав вето на відповідний урядовий законопроект, схвалений парламентом, і зробив свої зустрічні пропозиції. Кабінет Міністрів виявив конструктивний підхід і погодився з главою держави, який підписав зміни до податкового законодавства. Завдяки цьому з проекту бюджету зникли “чорні дірки”, наприклад, вільні економічні зони з неврегульованим статусом чи податкові пільги для найбагатших, зокрема, при оподаткуванні дивідендів від цінних паперів чи придбанні культурних цінностей.

Водночас у запропонованому бюджеті 2007-го рік не враховано надзвичайно важливі пропозиції Президента.

Глава держави не згоден із невідповідністю розрахункових показників бюджету їхнім реальним величинам. Вже сьогодні фактична інфляція на три відсотка більша за прогнозований рівень 2006-го року. За висновками експертів, наступного року інфляційний показник буде суттєво вищий за той, від якого розраховувалися фінансові показники бюджету.

Після значного зростання споживчих цін і тарифів на житлово-комунальні послуги Президент не може підписати бюджет, який вдарить, насамперед, по найбільш соціально-вразливим категоріям населення. Проект бюджету, надісланий на підпис Главі держави, передбачає прожитковий мінімум у 395 гривень для осіб, які втратили працездатність, аж із 1-го жовтня наступного року. Водночас фактичний розмір цього показника ще у жовтні цього року становив 390 гривень. У разі набуття чинності закону про бюджет кожен із 12 мільйонів пенсіонерів щомісяця, починаючи з 1 січня 2007 року, недоодержуватимуть 25 гривень, і ця цифра невпинно зростатиме.

Президента непокоїть падіння у 3,5 рази, порівняно з 2005 роком, темпів зростання мінімальної заробітної плати. Таке різке зменшення цього показника означає значно гірші умови оплати праці працівників переважної більшості підприємств, адже тарифні ставки згідно з галузевими угодами та колективними договорами встановлюються залежно від величини мінімальної зарплати. З огляду на зростання інфляції та збільшення вартості споживчого кошика закладене в бюджет зростання зарплат буде, фактично, нульовим.

У своїх зауваженнях до проекту бюджету Президент звертає увагу на невраховані в повному обсязі видатки на оборону. Необхідно передбачити кошти на ліквідацію невідповідності між грошовим забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань.

Глава держави проти надання місцевим бюджетам безвідсоткових позичок, які виходять за межі бюджетного періоду, прагнучи не допустити непрозорого розподілу коштів. Президент пропонує вилучити цей пункт із бюджету, оскільки здебільшого такі позички не повертаються, а списуються. Президент пропонує скорегувати й положення про оподаткування імпортерів енергоносіїв, що дасть додатково в бюджет 4,5 млрд. гривень.

Президент розглянув схвалений Верховною Радою проект Державного бюджету на наступний рік менше, ніж за добу і одразу повернув на доопрацювання, аби уникнути закидів у свідомому затягуванні з підписанням цього документа. Парламент має час, аби скорегувати головний кошторис країни відповідно до пропозицій глави держави і подати для підпису. Верховна Рада та Кабінет Міністрів мають можливості і резерви для удосконалення видаткової частини. Джерелами коштів на соціальні програми Президент вважає, зокрема, статті на непрозорі інвестиційні проекти.

Президент закликає Верховну Раду врахувати його пропозиції до проекту Державного бюджету-2007. Глава держави розраховує на підтримку тих парламентських сил, програми яких базуються на високих стандартах соціального захисту людей.