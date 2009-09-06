Тимошенко: щодня відчуваю ваше плече

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українських підприємців з професійним святом.

Як ідеться у вітанні, текст якого розміщено на Урядовому порталі, “у цей день слова вдячності адресуються енергійним, ініціативним людям, що зуміли організувати свою справу, втілити в життя нові ідеї та проекти, своєю невтомною працею активно сприяти поступальному розвитку нашої держави”.

“Наш уряд взяв на себе зобов’язання зрушити з місця вирішення наболілих питань, що накопичувалися роками, створити такий підприємницький клімат, який дасть змогу підприємцеві не на словах, а на ділі відчувати себе господарем країни і свого життя. Українська влада взяла за основу принцип партнерських відносин з громадою: взаємодовіра та взаємодопомога. Я щодня відчуваю ваше надійне плече”, - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила: “Разом з вами ми розпочали розчищення багаторічних регуляторних “завалів” для того, щоб серце економіки – підприємництво – билося потужно і ритмічно”. “Я як прем’єр-міністр обіцяю зробити все від мене залежне, щоб чиновники більше не заважали підприємцям працювати, а лише допомагали”, - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.