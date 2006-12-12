Коаліція проситься до Ющенка на прийом

Антикризова коаліція ініціює зустріч з президентом Віктором Ющенком, що може відбутися в п`ятницю.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні коаліції в понеділок, повідомив член фракції Партії регіонів Євген Кушнарьов.

"Ми будемо пропонувати президенту, якщо йому зручно, зустрітися з нами в п`ятницю. Питання будуть стосуватися як конкретних пунктів, починаючи з бюджету, так і в цілому відносин глави держави з парламентською більшістю", - цитує його слова газета "Дело".

За словами Кушнарьова, конкретні питання, що будуть підняті на зустрічі, ще не обговорювалися. Таким чином, говорити про те, на які компроміси готова йти більшість для поліпшення відносин між галузями влади, ще рано.

При цьому депутат відзначив, що з моменту обрання прем`єр-міністром Віктора Януковича, президент жодного разу не зустрічався з керівництвом коаліції: "Така зустріч дуже своєчасна, оскільки проблемних питань накопичилося багато".

У свою чергу фракція СПУ готова підняти перед президентом питання про "істерію Юлії Тимошенко і деяких політиків з оточення глави держави щодо можливості проведення позачергових виборів".

Заступник глави фракції СПУ Іван Бокий переконаний, що на зустрічі варто вирішити проблему відсутності чітко прописаних повноважень уряду у відповідному законі.

У той же час, переконаний депутат, закон про опозицію згадувати на зустрічі з Ющенком не варто: "Можливо, слід тільки дещо прописати в регламенті парламенту (про повноваження опозиції)".

"Більшість депутатів, у тому числі з опозиції, мають сумніви про доцільність такого закону. Якщо ми його ухвалимо, то потрапимо в число найбільш рідкісних країн на планеті Земля, що ухвалюють такий закон", - додав Бокий.

У свою чергу прес-секретар президента Ірина Ванникова заявила, що в графіку глави держави немає місця для зустрічі з представниками коаліції.

"На 12-13 грудня у Віктора Ющенка запланований візит в Естонію, на четвер також передбачена зустріч президента з пресою. Що стосується п`ятниці, то в цей день у робочому графіку президента зустрічі з депутатами немає", - зазначила вона.

За словами Ванникової, робочий розпорядок глави держави складається завчасно, і внесення будь-яких змін, як правило, не відбувається.

За проведення зустрічі на минулому тижні виступав прем`єр-міністр Віктор Янукович. Таке побажання він висловив після розмови з Ющенком про законність звільнення міністра закордонних справ Тарасюка.

Також проведення нового круглого столу за участю президента, уряду і депутатів від більшості ініціював глава парламенту Олександр Мороз.

Українська правда