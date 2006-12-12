Тимошенко з боєм прорвалася до трибуни

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про корупційні дії київської міської влади та про необгрунтованість житлово-комунальних тарифів, встановлених у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала, виступаючи на сесій Київради.

Перед цим депутати від БЮТ та «Нашої України» під час засідання Київради намагалися прорватися до президії з вимогою надати слово лідеру БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, але їх не пустила охорона. В результаті - між депутатами і охороною сталася сутичка.

Після чого секретар Київради пропонував оголосити перерву, але слово, на вимогу депутатів, все таки було надано лідеру БЮТ.

У сесійній залі Київради на стінах висять плакати: «БЮТ - за відміну злочинних тарифів», «Більшість мера грабує майно киян».