Народний рух висуне свого кандидата в Президенти

Народний Рух України самостійно братиме участь у президентських виборах як суб’єкт виборчого процесу та планує висунути своїм кандидатом Бориса ТАРАСЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву ухвалено Центральним проводом Народного Руху України на засіданні 5 вересня.

«Сьогодні рухівці та прихильники Руху повинні зробити ще раз належні висновки. НРУ – самодостатня політична сила, яка відчуває в собі сили і бажання запропонувати і реалізувати в інтересах народу і країни концепцію побудови демократичної процвітаючої європейської держави. Тому Народний Рух братиме участь у виборах Президента України як суб’єкт політичного процесу. Нашим кандидатом висунуто голову НРУ Бориса ТАРАСЮКА», - йдеться у заяві.

Водночас НРУ закликає ідейно близькі політичні партії потріотичного, національно- демократичного спрямування об’єднатися навколо єдиного кандидата від демократичних сил на посаду Президента України.