Тимошенко: на кожних виборах Україна опиняється перед вибором

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що в 2010 році перемога демократичних сил в Україні стане остаточною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на урочистих заходах, присвячених 20-річчю створення Народного Руху України.

«Формувати нові виклики для України - це не наше завдання. Я вірю в те, що та перемога, яка буде в 2010 році, вже зробить всі досягнення, за які ви боролися і віддавали життя, що нарешті ця перемога стане останньою і вже ніколи не буде ніяких ризиків повернення назад», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що перемога демократичних сил на президентських виборах 2010 року може відбутися тільки в результаті їх об`єднання і висунення єдиного кандидата.

«Тільки в тому разі, в єдиному випадку, коли ми зможемо знову прибрати всі протистояння, всі сумніви і недовіру, об`єднатися і стати знову могутньою силою, тоді всі випробування залишаться позаду», - зауважила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що поки на кожних виборах Україна опиняється перед вибором – або стратегія розвитку, або повернення назад.