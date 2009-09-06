Влада Кувейту вірить у відновлення економіки США, і не продаватиме акції американських банків, передає Associated Press. Така інформація міститься в заяві, оприлюдненій сьогодні в місцевих ЗМІ. У заяві, зокрема, зазначається, що Кувейт вірить у те, що в результаті діяльності урядів розвинених держав економічна криза "з часом мине".

У січні 2008 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, Кувейт інвестував 3 млрд дол. у Citigroup і 2 млрд дол. в Merrill Lynch. Відтоді Bank of America придбав Merrill Lynch, що зробило Кувейт одним з найбільших вкладників цієї банківської групи.