Братні європейці вітають Рух з відеокасети

Президент Європейської Народної партії Вілфрід МАРТЕНС привітав Народний Рух України з нагоди 20-ї річниці його створення.

Як передає кореспондент УНІАН, відеовітання було продемонстровано сьогодні на урочистих заходах з нагоди 20-річчя утворення НРУ, що відбуваються у палаці культури Київського політехнічного університету.

“З моменту заснування Народного Руху України 20 років тому почалася нова ера в історії країни. Рух став новим каталізатором демократичних перетворень в Україні та доклав найбільше зусиль для здобуття незалежності України. З моменту свого заснування та протягом усієї історії Рух захищав демократичні цінності та європейські ідеї України. Важко переоцінити внесок Руху в розвиток вільної та демократичної України”, - йдеться у вітанні президента ЄНП.

В МАРТЕНС також високо оцінює роль лідера НРУ Бориса ТАРАСЮКА, яку він продовжує відігравати у розвитку співробітництва ЄС і України. За його словами, Б.ТАРАСЮК завжди був справжнім прихильником і потужним адвокатом європейського майбутнього для України.

Як відомо, НРУ є членом-спостерігачем Європейської Народної партії.