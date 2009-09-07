Тимошенко: об'єднання має відбуватися навколо Народного Руху

Прем`єр-міністр України і лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не підтримує ідеї вливання Народного Руху в будь-яку іншу могутнішу політичну силу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на урочистих заходах, присвячених 20-річчю створення Народного Руху України.

«Навіть після того, як ви підсилили свої лави і впливи, знову і знову з`являються креативні політики, які намагаються або розчинити Рух в якому-небудь політичному середовищі, або якимось чином влити якісь незрозумілі новітні партії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, кожен політик переслідує таку мету одразу ж після його сходження на Олімп.

Вона вважає, що це є принизливим для Народного Руху України, зі створення якого почалася історія незалежності України.

«Рух є нашою історією і нашою славою, нашим досягненням, заставою всіх наших надбань. Я як політик ніколи не підтримаю усунення Руху з політичної арени». – підкреслила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що завжди виступала проти входження НРУ в єдину партію. «Я вважаю, що тоді Рух знову вистояв і зайняв свою позицію. Це подає надію, що Рух буде центром, осередком об`єднання всіх національно-патріотичних сил України. Ми не повинні прибрати той стрижень, навколо якого має відбуватися об`єднання», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.