Навіщо ховати статті про Путіна, коли є Інтернет?

Російській версії GQ Magazine заборонили публікувати статтю про Володимира Путіна. Це рішення було ухвалене власником журналу, американським медіахолдингом Conde Nast Publications, Inc.

У статті «Темне сходження до влади Володимира Путіна» (Vladimir Putin`s Dark Rise to Power) військовий журналіст Скотт Андерсон (Scott Anderson) повертається до версії про причетність Федеральної служби безпеки Росії до вибухів житлових будинків у російських містах 1999 року.

Як повідомляє Newser.com, Андерсону вдалося зв`язатися з колишнім працівником ФСБ, який 10 років тому розслідував вибухи. У терактах тоді звинуватили чеченських терористів, а співрозмовника американського журналіста на чотири роки заховали за ґрати. «Його звільнили, і тепер він ходить з мішенню на спині, але все таки зважився мені про все розповісти», - говорить Андерсон.

За рішенням керівництва Conde Nast вересневий номер американської версії GQ не підлягає поширенню в Росії, статтю про Путіна не можна публікувати на веб-сайті, а також заборонений передрук статті в будь-яких виданнях Conde Nast за межами США.

За словами офіційного представника холдингу, Conde Nast «бере до уваги закони і проблеми тих країн, в яких виходять журнали видавничого будинку».

Зі свого боку головний редактор журналу GQ Микола Усков заперечує, що керівництво видавничого домуу Conde Nast «вилучило» з його російської версії статтю про Володимира Путіна.

«Я не дуже розумію, яким чином цю статтю зняли з номера, тому що я її туди і не ставив, - сказав Усков в інтерв`ю «Ъ», на яке посилається Газета.ру. - Усі ці розповіді про ФСБ давно відомі, нічого сенсаційного там немає. До того ж 2005 року ми брали інтерв`ю у екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, де він говорив те саме. Ніяких розпоряджень із США я не одержував, американський офіс на нашу редакційну політику не впливає».

Тим часом в Інтернеті вже можна знайти переклади «засекреченої» статтіросійською мовою.