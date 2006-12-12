Ющенку не вдалося зірвати оплески Кушнарьова

Народний депутата з фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ вважає, що повернення Президентом до Верховної Ради закону про держбюджет нагадує реакцію опозиційного політика, а не глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.КУШНАРЬОВ сказав в інтерв’ю журналістам сьогодні.

Він зауважив, що Президент вдався до відвертого популізму, і це його дуже дивує. «Псевдопіклування про людей, яке коштує 5,5 млрд., не підкріплюється жодним додатковим джерелом до доходної частини – це пряме порушення Бюджетного кодексу і це ще раз підкреслює відвертий популізм», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Він підкреслив, що всі хотіли би, аби зарплата в Україні була на середньому європейському рівні. Але необхідно розуміти, що це неможливо. «Тому, якщо Президент запропонував збільшити мінімальну заробітну плату і мінімальну пенсію, але водночас вказав би, де ці додаткові кошти взяти, йому можна було б подякувати і аплодувати, але цього нема», - сказав він, додавши, що він уважно прочитав зауваження Президента і там жодного слова не має, де взяти додаткові кошти.

Водночас Є.КУШНАРЬОВ зауважив, що комітет з питань бюджету розгляне ці пропозиції Президента, уряд висловить свою точку зору і після цього буде прийнято рішення: «Щось можливо і буде враховано, проголосуємо новий варіант бюджету і відправимо Президенту на підпис».

Він висловив впевненість, що парламент встигне до 1 січня ухвалити новий варіант бюджету, нагадавши, що попереду ще два пленарні тижні у грудні.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері Президент України В.ЮЩЕНКО, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік».