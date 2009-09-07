Медведько каже, що Пукач почувається добре

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО запевняє, що колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ почувається добре, і це дозволяє йому активно співпрацювати зі слідством у розслідуванні справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Нормальне самопочуття. Він нормально себе почуває. Стан здоров’я його задовільний, тому він активно співпрацює з органами слідства», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Він нагадав, що слідчі за участю О.ПУКАЧА відтворили обстановку у Білоцерківському районі Київської області, де було знайдено останки кісток черепа, який належить Г.Гонгадзе, і зараз «допитуємо і відтворюємо».

На запитання, чи проводилися очні ставки між О.ПУКАЧЕМ та засудженими виконавцями вбивства журналіста, О.МЕДВЕДЬКО сказав: «Я на це не можу відповісти, це таємниця слідства. Тому зараз ще рано про це говорити. Як буде необхідність, то ми проведемо».

При цьому О.МЕДВЕДЬКО зауважив, що на даний момент слідство ще не встановило замовників вбивства. «Немає замовників, ще немає. Як прийде час, ми вам скажемо», - запевнив генпрокурор.