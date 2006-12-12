Терьохін написав Ющенку лист на 18 сторінок

Народний депутат з БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН вважає, що Україні буде краще жити без бюджету, ніж з бюджетом, прийнятим на 2007 рік.

В інтерв’ю УНІАН він наголосив, що вітає рішення Президента заветувати цей документ.

Він розповів, що особисто направляв до Секретаріату Президента 18 сторінок із зауваженнями до прийнятого закону. «Я не знаю, скільки вони там врахували, оскільки не читав зауваження Президента», - сказав С.ТЕРЬОХІН.

Він також зауважив, що не бачить нічого страшного в тому, якщо парламент не зможе ухвалити нове рішення щодо цього документа.

«Ще й краще, напевно, без бюджету жити. Є у нас норми одної дванадцятої (Бюджетний кодекс передбачає механізм фінансування у разі не ухвалення бюджету – УНІАН) і бездефіцитності... Оскільки в тексті прийнятого закону стільки шпаринок і дірок різноманітних, що краще взагалі його не приймати», - сказав С.ТЕРЬОХІН, відкинувши звинувачення коаліції, що ветування призведе до зменшення соціальних виплат.

Він нагадав, що мінімальна заробітна плата не підвищується в першому півріччі, тому не має різниці буде ухвалений бюджет, чи ні.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері Президент України В.ЮЩЕНКО, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік».