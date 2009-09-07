Ющенко відбув до Польщі з державним візитом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО відбув із дводенним державним візитом до Республіки Польща.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, візит відбувається на запрошення глави Польської держави Лєха КАЧИНСЬКОГО.

Програма візиту передбачає переговори державних делегацій під головуванням Президентів двох країн, після яких заплановано підписання двосторонніх документів. Також заплановано переговори Президента України з прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ, зустріч із маршалком Сейму Броніславом КОМОРОВСЬКИМ, маршалком Сенату Польщі Богданом БОРУСЕВИЧЕМ.

Планується, що під час переговорів з вищими посадовцями Польщі сторони обговорять увесь спектр тем українсько-польського співробітництва. Йдеться про питання глобальної, європейської і регіональної безпеки та стабільності; взаємодію у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України; економічне, фінансове, транскордонне, регіональне співробітництво двох країн; співпрацю в підготовці до проведення Євро-2012, а також у гуманітарних, освітніх та інших питаннях. У ході переговорів Президент має намір окремо наголосити на необхідності активізації спільних зусиль у процесі українсько-польського єднання та примирення.

У рамках візиту Президенти України та Польщі візьмуть участь у відкритті пам’ятного знака жертвам Голодомору 1932-1933 років на Вольському цвинтарі в Варшаві.

Також заплановано зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками місцевої влади та української громади в м. Перемишль. Там же Президент візьме участь у церемонії передачі місцевій українській громаді приміщення Українського дому.

У складі офіційної делегації: т.в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, в.о. голови Українського інституту національної пам’яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у Посольстві України в Польщі, під час візиту В.ЮЩЕНКО підпише так звану «дорожню карту» співпраці з Польщею на 2009-2010 роки. Цей документ визначає пріоритетні завдання у співпраці обох країн. Аналогічна «дорожня карта» була підписана на 2007-2008 роки.

Також В.ЮЩЕНКО планує дати ексклюзивне інтерв’ю польським журналістам.