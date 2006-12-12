Чорновіл розкусив задум Ющенка

Народний депутата з фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ пов’язує призначення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони з переділом медіапростору в Україні.

В інтерв’ю УНІАН В.ЧОРНОВІЛ нагадав, що В.ХОРОШКОВСЬКИЙ є одним з власників телеканалу «Інтер», який дотепер давав неупереджені новини. «Мені здається, іде зачистка медіапростору», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ додавши: «Я не здивуюсь, якщо найближчим часом дізнаємось про дуже цікаві ротації в Раді національної оборони і безпеки. Я не виключаю, що таким чином секретаря ради можуть посунути».

Також він нагадав про обіцянку Президента про відділення бізнесу від влади. «Очевидно, що це є таке відділення, тому що якщо ми можемо говорити про багатьох людей, що вони були більш-менш помічені в реальній живій політиці, то ХОРОШКОВСЬКИЙ це виключно сфера економічних інтересів. Це дуже потужний бізнес. Крім того бізнес далеко не український і його прихід до структури, яка відповідає за національну безпеку не пов’язано з економікою», - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

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