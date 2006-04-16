Переможцем ”Єврокону” знову став український письменник

Розпочалась урочиста церемонія закриття та нагородження призерів європейського форуму фантастів "Єврокон-2006". Одночасно з ним у Києві відбувався і книжковий ярмарок. Найкращим європейським письменником-фантастом визнали харківського письменника Генрі Лайона Олді.

Як відомо це творчий псевдонім письменників Олега Ладиженського та Дмитра Громова.

Сергій Слюсаренко відзначений як кращий молодий талант. Спеціальні призи конкурса "Грандмайстри Єврокону" отримали Гарі Гаріссон з Ірландії та Брати Стругацькі з Росії.

На думку учасників цьогорічний фестиваль був успішним.

Марина Дяченко, почесний президент оргкомітету "Єврокон-2006":

- По-перше "Єврокон" відбувся - це велике діло, тому що я знаю, які перепони довелося долати оргкомітетові на цьому шляху. І те, що він відбувся - це вже велика перемога.

Закрився також книжковий ярмарок. Наступний "Єврокон" пройде у Москві.

5 канал