Тимошенко скликає брифінг

Призначено на 16.00

Сьогодні о 16.00 відбудеться брифінг прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Як повідомили УНІАН в управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, місце проведення: прес-центр Кабміну, 7-й поверх. Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди. Акредитація проводиться до 15.00 за телефонами: 256-75-81, 256-75-82, 256-65-71, 256-75-94.

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