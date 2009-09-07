БЮТ вимагає цього тижня розглянути у ВР кадрові питання
12:11, 07 вересня 2009Політика
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Литвин налаштований на четвер
Фракція БЮТ вимагає цього тижня розглянути у Верховній Раді кадрові питання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.
За його словами, у парламенті достатньо голосів, аби ухвалити позитивні рішення.
«Ми вимагаємо у будь-який зручний момент розглянути кадрові питання», - сказав І.КИРИЛЕНКО.
У свою чергу голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зауважив, що доцільно було б кадрові питання розглянути не у вівторок, а у четвер, 10 вересня.
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