БЮТ вимагає цього тижня розглянути у ВР кадрові питання

Фракція БЮТ вимагає цього тижня розглянути у Верховній Раді кадрові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, у парламенті достатньо голосів, аби ухвалити позитивні рішення.

«Ми вимагаємо у будь-який зручний момент розглянути кадрові питання», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

У свою чергу голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зауважив, що доцільно було б кадрові питання розглянути не у вівторок, а у четвер, 10 вересня.