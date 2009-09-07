Ющенко і Качинський обмінялися орденами

Відбулась офіційна церемонія

У Варшаві відбулась офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента Республіки Польща Лєха КАЧИНСЬКОГО. Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, військовий оркестр виконав Гімни обох країн. Лідери держав обійшли стрій воїнів Почесної варти. Після цього відбулося взаємне представлення офіційних делегацій країн. Також відбулася церемонія вручення державних нагород України та Польщі. Л.КАЧИНСЬКИЙ вручив В.ЮЩЕНКУ Командорський Хрест Ордена відродження Польщі. Президент України вручив Президенту Польщі Орден Свободи. Після завершення офіційної церемонії розпочалася зустріч В.ЮЩЕНКА з Л.КАЧИНСЬКИМ у форматі «віч-на-віч». Як повідомлялося, 7-8 вересня Президент України перебуває в Польщі з державним візитом.

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