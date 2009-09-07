В обвалі гривні Литвин бачить і свою вину

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що за ситуацію на валютному ринку несе відповідальність усі без винятку гілки української влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про він заявив сьогодні на брифінгу.

За словами В.ЛИТВИНА, сьогодні спостерігається намагання знайти ворога і на нього перекласти всю відповідальність.

«Я не поділяю позиції з приводу того, що треба знайти такого ворога в особі голови Національного банку. Тут відповідальні усі, хто уособлює владу», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова ВР нагадав, що пропонував провести спеціальне засідання Верховної Ради і заслухати доповідь Національної академії наук щодо соціально-економічного становища України.

Він наголосив, що слухати з цього питання представників будь-якої гілки влади є недоречним, оскільки одразу ж виникнуть взаємні звинувачення у необ’єктивності.

«А всі ці крики і стогони - вони ще більше сіють розпач у населення. Такі політичні розмови - це ще одна підстава подальшого падіння гривні», - сказав В.ЛИТВИН.