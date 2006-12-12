У Таллінні проходить зустріч Президентів України та Естонії

У Президентському палаці в Таллінні відбулася офіційна церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА і пані Катерини ЮЩЕНКО з Президентом Естонської Республіки Тоомасом-Хендріком ІЛЬВЕСОМ та його дружиною пані Евелін ІЛЬВЕС.

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво глави Української держави, військовий оркестр виконав Державні гімни двох країн, В.ЮЩЕНКО та Т.-Х.ІЛЬВЕС обійшли стрій воїнів почесної варти. Після цього відбулося взаємне представлення офіційних делегацій.

Віктор і Катерина ЮЩЕНКИ розписалися в книзі почесних гостей Президентського палацу. «Між нами існують давні традиції співпраці, і я вірю, що й надалі наші держави діятимуть як довірливі друзі та надійні партнери», – йдеться в запису В.ЮЩЕНКА.

Після цього розпочалася зустріч Президентів України та Естонії у вузькому колі. Після її завершення під головуванням глав держав відбудуться українсько-естонські переговори офіційних делегацій.

Очікується, що за підсумками переговорів буде підписано спільну декларацію Президентів.