Лавринович розповів, хто може розпустити ВР

Розпустити нинішній склад парламенту має право лише новообраний Президент України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, «в разі збереження ситуації непрацездатності парламенту, відсутності юридичної коаліції в ньому, новообраний Президент може приймати абсолютно конституційне рішення щодо дострокового припинення повноважень парламенту». «Але це може бути тільки у наступному році», - додав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він наголосив, що сьогодні «абсолютно недоцільно» говорити про дострокове припинення повноважень парламенту.

Коментуючи заяву Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо саморозпуску парламенту, О.ЛАВРИНОВИЧ підкреслив, що «можна говорити про проблеми щодо працездатності Верховної Ради України». Водночас він додав, що Конституцією не передбачено право парламенту на саморозпуск.

«Єдина особа, яка має право видати рішення щодо дострокового припинення повноважень, - це Президент України. Але не цей Президент, бо в нього таке право вже відсутнє», - наголосив перший віце-спікер. При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що глава держави має право розпустити парламент не пізніше, ніж за півроку до припинення своїх повноважень.