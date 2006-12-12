Кушнарьов розраховує на Тимошенко

Антикризова коаліція має намір подолати вето Президента на держбюджет-2007, залучивши до такого процесу фракцію Блоку Юлію Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам після засідання ради коаліції повідомив один із лідерів фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ.

Він нагадав, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступала з ініціативою аби Президент взагалі не підписував держбюджет і дав таким чином антикризовій коаліції взяти на себе відповідальність за виконання головного фінансового документа України на наступний рік.

«Якщо Юлія Володимирівна готова подолати вето, то ми готові проголосувати разом з нею», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Він зазначив, що у випадку подолання вето, глава держави не поставить свій підпис під даним документом, і держбюджет підпише голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Є.КУШНАРЬОВ також зазначив, що для фінансування пропозицій Президента доходну частину держбюджету необхідно збільшити на 10 млрд. грн. Він наголосив, що саме така цифра міститься в розрахунках Міністерства фінансів.

В той же час, за його словами, рада коаліції доручила КМУ підготувати економічні розрахунки відносно кожної пропозиції до держбюджету, які надійшли від Президента. При цьому, за його словами, ймовірно, що ВР розгляне держбюджет з поправками Президента на наступному тижні.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері Президент України В.ЮЩЕНКО, відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік».