Пасхавер: погроза Стельмаху - тактичний хід Ющенка

Заява Президента України Віктора ЮЩЕНКА про можливість відставки Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України може бути тактичним ходом глави держави, оскільки досі він завжди захищав В.СТЕЛЬМАХА.

Про це президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР заявив у коментарі Західній інформаційній корпорації.

О.ПАСХАВЕР зауважив, що зміну лінію поведінки Президента мають коментувати політологи, а не економісти.

На думку експерта, курс долара щодо гривні спочатку підскочить, а потім опуститься до рівня, який буде вищим від початкового. Загалом економічна ситуація є гіршою, ніж, наприклад, у червні, але якихось особливих ексцесів немає, тому це підвищення буде спекулятивним. А те, до якого рівня в кінцевому підсумку підскочить курс, – це якраз і буде результатом комбінацій політичних і комерційних інтересів.

На думку О.ПАСХАВЕРА, тенденція до ослаблення гривні пов’язана з тенденцією ослаблення економіки, але Нацбанк має мінімізувати коливання курсу національної валюти.

«У цілому я не думаю, що це коливання призвело до такого висловлювання Президента. Там занадто багато різних закритих від нас політичних і комерційних інтересів, щоб економіст міг судити про те, чому себе так чи інакше веде Національний банк», – зазначив О.ПАСХАВЕР.

Він вважає, що реальної загрози зриву співпраці з Міжнародним валютним фондом немає попри те, що уряд не виконує всіх взятих на себе зобов’язань, оскільки він не виконував своїх зобов’язань протягом всього існування співпраці з МВФ.

«МВФ, можливо, і пригрозить пальчиком, але уряд щось таке зробить і вони домовляться. А все тому, що Україна в цілому доволі успішно проходить кризу, зважаючи на слабкість своєї економіки і на всі ті загрози, які постали перед нею», – переконаний експерт.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня деякі ЗМІ писали, що В.ЮЩЕНКО не виключає відставки глави Нацбанку В.СТЕЛЬМАХА до закінчення терміну його повноважень, якщо той ставитиме під загрозу вітчизняну банківську систему, зокрема, потураючи політиці уряду у розв’язанні проблем бюджету за допомогою емісії гривні.