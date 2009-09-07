Ющенко: українсько-польські відносини - це великий тест для Європи

15:14, 07 вересня 2009
Політика
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Спільна прес-конференція у Варшаві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає польсько-українські відносини зразком для побудови демократичного Європейського Союзу. Про це глава Української держави заявив сьогодні на спільній з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ прес-конференції у Варшаві.

Як передає кореспондент УНІАН, глави держав погодилися, що відносини між Польщею та Україною можуть стати зразком для Європейського Союзу.

«Я переконаний, що українсько-польські відносини - це великий тест для Європи, тест відносно того, якою дорогою може йти Європа», - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, якщо поляки та українці розвиватимуть відносини на базі чесності, відкритості та в дусі добросусідства, то це буде добрим зразком для побудови демократичного Євросоюзу.

В.ЮЩЕНКО та Л.КАЧИНСЬКИЙ погодилися, що Євросоюз зараз знаходиться перед вибором, як далі розвиватися, і тому співпраця Польщі та України може стати добрим прикладом.

В.ЮЩЕНКО також відзначив важливу роль Польщі у розвитку європейської політики і подякував Л.КАЧИНСЬКОМУ та полякам за підтримку євроінтеграційних прагнень українців. За словами В.ЮЩЕНКА, завдяки підтримці Польщі Україна успішно реалізує завдання з поглиблення співпраці з Європейським Союзом. У цьому контексті він згадав підготовку угод про асоціацію між Україною та ЄС, а також про зону вільної торгівлі. «Хочу сказати, що Україна прекрасно робить свою домашню роботу», - сказав В.ЮЩЕНКО, говорячи про кроки України на шляху інтеграції з Європейським Союзом. Він також нагадав, що Україна і Польща реалізують низку важливих спільних проектів, одним з яких є створення Євразійського нафтотранспортного кордону.

Л.КАЧИНСЬКИЙ виступив за необхідність розвивати польсько-українську співпрацю. «Це партнерство треба утримувати та поглиблювати», - сказав він. При цьому польський Президент в контексті складних польсько-українських відносин в період Другої Світової війни підкреслив: «Були складні часи, ми хочемо розв’язати ці проблеми».

А Президент України наголосив, що «для нас фундаментальним та знаковим є сказати полякам, що ви наш стратегічний партнер. Хочу тут поставити три знаки оклику».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, у Варшаві Президенти України та Польщі підписали Дорожню карту українсько-польського співробітництва на 2009-2010 роки. Підписання Дорожньої карти підтверджує стратегічний характер партнерства України та Польщі, скерованого на перспективу та закріплює основні завдання двосторонньої співпраці наших країн.

 

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